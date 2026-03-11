O resultado da chamada pública Seleção TV Brasil marcou a retomada e a ampliação do protagonismo dano apoio a produções de conteúdo audiovisual voltadas ao público infantil e infantojuvenil.

As obras em desenvolvimento vão integrar a grade de programação da TV Brasil. Com possibilidade de alcance para 120 milhões de espectadores, os conteúdos também serão disponibilizados para as emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Para os quatro projetos da linha infantil, foram destinados R$ 12.807.300,00. Os selecionados são O Tubarão Martelo (MG); Ory (BA); Júlio e Verne Os Irmãos Gemiais - 2ª Temporada (GO); e Além da Lenda - Tecnologias Lendárias (PE).

Já as produções direcionadas aos pré-adolescentes receberão, ao todo, R$ 19.745.000,00. As obras escolhidas são Ginga (MG); A Turma do Professor sem Nome (SP); Memórias de um Lobisomem Pré-Adolescente (SP); e Clube Curupaco (MG).

Os valores investidos e a relevância dos projetos selecionados consolidam a contribuição da TV Brasil para o fortalecimento do setor, o que já acontece ao longo dos anos por meio da linha de fomento do FSA, pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

Além disso, a TV Brasil é a emissora nacional com a maior programação na TV aberta voltada à garotada. Com mais de cinco horas diárias de conteúdo na grade, a TV Brasil Animada é transmitida gratuitamente para todo o país por intermédio das emissoras afiliadas à RNCP. Referência na exibição de conteúdos de qualidade para essa faixa etária, o canal público é uma das principais janelas para animações nacionais e produções infantis e infantojuvenis.

Animação apresenta nova abordagem sobre lendas brasileiras

O seriado de animação Além da Lenda, selecionado neste edital para a linha infantil, traz uma visão atual e bem-humorada sobre o folclore nacional. Aprovado na primeira edição do edital do Prodav TVs Públicas, em 2015, o projeto ganhou janela na TV Brasil dois anos depois e, agora, terá sua nova temporada financiada pelo edital.

Segundo a diretora da série, Camila Monart, o principal objetivo das duas primeiras temporadas foi apresentar e popularizar o folclore brasileiro para uma nova geração de crianças e adolescentes que pouco ou nada conhecia sobre esses personagens e que muitas vezes está mais familiarizada com super-heróis estrangeiros. O novo mote: como as lendas brasileiras sobrevivem e se reinventam na era digital?

Ao longo dos 26 episódios, personagens como Saci, Curupira e tantos outros enfrentam dilemas provocados pelo avanço das tecnologias modernas, como inteligência artificial, redes sociais, algoritmos e dependência de smartphones. Cada mito precisa lidar com as transformações do mundo contemporâneo e encontrar novas formas de existir nele.

O DNA de Além da Lenda permanece intacto. Humor, aventura e ludicidade continuam sendo o coração da narrativa. Seguimos falando de folclore, só que, agora, ele também está online, antecipa a diretora.

Para Camila, Além da Lenda nasce, cresce e se consolida dentro da comunicação pública brasileira. Foi uma das primeiras produções selecionadas no edital voltado às TVs públicas a ir ao ar, contribuindo para fortalecer a política de regionalização e circulação de conteúdo independente no país.

Ao apostar em uma série sobre o folclore nacional produzida fora do eixo hegemônico, a TV Brasil não apenas exibe um conteúdo, mas contribui para a formação de público, para a circulação internacional da animação pernambucana e para a consolidação de um ecossistema criativo sustentável. Além da Lenda é, portanto, um exemplo concreto de como a comunicação pública pode gerar impacto cultural, educacional e econômico de longo prazo, avalia Camila.

Segundo a diretora, um edital voltado ao fortalecimento da comunicação pública é estratégico para qualquer país que deseja construir soberania cultural, independência narrativa e diversidade de vozes. A relevância do edital não é abstrata. Ele gera impacto real: forma público, estrutura empresas, profissionaliza equipes, fortalece economias regionais e projeta o audiovisual brasileiro internacionalmente. A manutenção desse tipo de política é essencial para sustentar e expandir esse ciclo virtuoso, pontua.

TV Brasil Animada: produções diversas que encantam a garotada

No ar com 33 horas semanais, a faixa TV Brasil Animada tem exibição na emissora pública de segunda a sábado, das 7h às 12h30. A janela combina produções para crianças e pré-adolescentes em diferentes formatos, linguagens e estilos que fomentam aprendizado e entretenimento.

A exibição de conteúdos infantis na emissora pública garante o acesso democrático a produções que estimulam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criançada. A TV Brasil prioriza programas que promovem valores como cidadania, diversidade, inclusão e respeito às diferenças, oferecendo uma alternativa de qualidade em meio a um cenário com opções comerciais. A faixa apresenta uma programação especialmente pensada para a garotada, livre de publicidade.

A TV Brasil Animada já exibiu obras aclamadas pelos telespectadores mirins e seus pais, como as conhecidas animações Meu AmigãoZão, Peixonauta e O Show da Luna!. A sessão infantil conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem.

Valorização do conteúdo independente

A TV Brasil apresenta desenhos como Sonhos e Sapatilhas, Palaloos e Lupita no Planeta de Gente Grande na faixa de programação infantil TV Brasil Animada. Essas atrações para a criançada são alguns dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações nacionais de qualidade para as novas gerações, o canal busca estimular novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

Confira aqui a Ata Oficial da Etapa de Pitching e demais informações sobre a seleção.

