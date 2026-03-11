SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após o rompimento de um reservatório de água da Sabesp na manhã desta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São Paulo.

O colapso da estrutura, que estava em construção pela empresa, causou uma enxurrada que atingiu casas e veículos no bairro Parque Náutica da Cantareira, por volta das 11h.

A Sabesp pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que prestará assistência aos afetados.

Ao menos três casas foram atingidas diretamente e cerca de dez veículos foram danificados pela força da água, segundo os bombeiros. Relatos preliminares apontam danos em mais cinco residências.

Sete vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate, sendo uma em estado grave. O corpo do homem foi localizado pelos bombeiros após buscas na área afetada.

Participam do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, com 13 viaturas mobilizadas, além da Defesa Civil, do Samu e da concessionária de energia.

Em nota, a Sabesp afirmou que o reservatório que se rompeu pertence à companhia e estava em construção no bairro Capoavinha. A empresa disse que acionou imediatamente equipes operacionais e de assistência social, além das autoridades competentes, para prestar apoio aos moradores da região.

A companhia afirmou ainda que irá prestar assistência às famílias afetadas e ressarcir os prejuízos causados pela ocorrência. A Sabesp também pediu desculpas pelos impactos provocados pelo acidente.

Tags:

grande SP