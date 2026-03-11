PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos foi presa na segunda-feira (9) pela Polícia Civil em Gravataí (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, após exames indicarem a presença de cocaína na urina da filha dela, de 3 anos.

O caso ocorreu em setembro do ano passado. Desde então, a suspeita estava foragida e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

"A criança foi passar um final de semana com a mãe e, quando o pai foi buscá-la, notou que ela estava grogue, com comportamento incomum, e a levou ao hospital", disse a delegada Amanda Andrade, responsável pelo caso.

Segundo a investigação, a criança relatou que a mãe lhe deu um remédio. No hospital, exames detectaram a presença de cocaína em uma amostra de urina.

A menina, que mora com o pai, passa bem e foi internada na ocasião para exames médicos.

A amostra foi encaminhada para o IGP (Instituto-Geral de Perícias), para tentar identificar a quantidade de cocaína que estava no organismo da criança.

A delegada informou que a suspeita já constituiu defesa, mas a identificação do representante não foi fornecida, o que impossibilitou o contato da reportagem. A identidade da mulher presa também não foi revelada.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por e-mail para confirmar se a suspeita já passou por audiência de custódia, mas ainda não obteve retorno.

Ainda segundo a delegada, a mulher possui um antecedente policial por maus-tratos contra outro filho, por ter submetido a criança a situação de constrangimento.