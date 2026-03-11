SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das vigas de uma obra para a instalação de um viaduto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, caiu e provocou a queda das demais vigas em efeito dominó na noite de terça-feira (10). Três homens que trabalham nas obras ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira viga desabou quando o cabo que a içava se rompeu. A queda provocou o desabamento das demais vigas. A Prefeitura de São Bernardo informou que o acidente ocorreu por conta do rompimento de um cabo de proteção localizado no interior de uma das vigas da estrutura.

"Com o rompimento, uma das vigas acabou colidindo com as demais peças da estrutura, o que ocasionou a queda de parte de um dos vãos da estrutura. O município esclarece que as causas do ocorrido estão sendo apuradas", diz a nota da prefeitura.

A obra é feita pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e fica na avenida 31 de março, no complexo Viário Corredor dos Couros.

Ainda segundo os bombeiros, os três homens tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Municipal de Diadema. A prefeitura informou que nenhum dos três trabalahdores precisou ser hospitalizado e que todos já estão em casa em recuperação.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência.

A Prefeitura de São Bernardo anunciou a obra como parte de um dos " maiores projetos de infraestrutura viária da história do município".

