SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da Azul declarou "emergência" para pouso após a decolagem e retornou ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por volta das 19h20 desta quarta-feira (11).

Voo saiu de Congonhas com destino ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Em nota, a Azul disse que o avião precisou retornar devido a "questões operacionais". Eles não detalharam qual seria o tipo de problema.

Aeronave pousou em segurança, segundo a companhia aérea. A empresa disse que os clientes desembarcaram normalmente após os protocolos da companhia e do aeroporto.

Azul afirma que passageiros estão recebendo assistência da empresa e serão reacomodados em outros voos da companhia. "A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", concluiu.

A Aena, concessionária de Congonhas, confirmou que a aeronave pediu prioridade para o pouso no aeroporto. A empresa disse que equipes de emergência foram acionadas para acompanhar a operação, como prevê o protocolo de segurança. Não houve intercorrências e a aeronave pousou normalmente.

"A operação do aeroporto foi rapidamente restabelecida", comunicou a Aena. De acordo com a empresa, a operação segue ocorrendo normalmente.