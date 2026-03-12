SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As instabilidades que atingem praticamente todo o país nesta semana continuam agindo para provocar chuvas intensas na região Sudeste. Por isso, assim como na quarta (11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve o alerta vermelho, de grande perigo, nesta quinta (12) na faixa leste e litoral paulista, além do sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o instituto, a previsão para esses locais é de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também divulgou um boletim classificando como alto o risco de deslizamentos de terra nas regiões de São José dos Campos e entre Peruíbe e Caraguatatuba, no litoral, devido aos acumulados dos últimos dias e à possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser de intensidade moderada a forte localmente, a qualquer hora desta quinta.

"Nestas condições, podem ocorrer deslizamentos pontuais e esparsos em encostas naturais e taludes artificiais com alta suscetibilidade a estes processos", destaca o Cemaden.

A Climatempo também alerta para o volume de precipitação na costa paulista, principalmente, nos municípios de Peruíbe, Santos, Bertioga, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, onde os acumulados podem ultrapassar 120 mm no período.

Mas como há previsão de chuva contínua nas áreas ao redor do alerta vermelho, tanto Inmet quanto Cemaden indicam risco moderado de alagamentos e deslizamentos de terra entre a Grande São Paulo e Campinas, além do centro-sul do Rio e faixa entre zona da mata e a Grande Belo Horizonte, em Minas.

Nesses locais, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê uma quinta-feira chuvosa. A chuva deve atingir o município com intensidade moderada a forte entre a madrugada, e os períodos da manhã e tarde.

O instituto diz haver potencial para formação de alagamentos e atenção com o solo encharcado dos últimos dias, o que eleva o risco de deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Em relação à temperatura, o CGE indica que o dia terá pequena amplitude térmica, com a mínima de 18°C de manhã e a máxima de 22°C.

Por causa desse cenário, a Defesa Civil do estado informou que manterá ativo o gabinete de crise até sexta-feira (13) para pronto atendimento aos locais que sofrerem algum dano.