SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha na linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) tem causado atraso aos passageiros desde as primeiras horas desta quinta-feira (12).

O problema teve início por volta das 15h. Em nota, a concessionária informou que o erro ocorreu em um AMV (Aparelho de Mudança de Via) na região da estação Engenheiro Goulart.

Os trens estão circulando desde então com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. Ainda de acordo com a CPTM, a mudança no serviço é apenas entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Ainda não há informações sobre previsão de retorno. Uma equipe de manutenção estaria no local para normalizar a situação, enquanto a Companhia pede desculpas aos clientes pelos transtornos.

Passageiros relatam que um dos trens ficou 20 minutos parado entre estações "sem aviso". "Hoje o trem da linha Safira está pior do que tartaruga. O certo é a população dormir no trem, assim não chega atrasado no trabalho, como sempre", escreveu um deles pelo x.