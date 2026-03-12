SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional do Kuwait foi atingido por vários drones na manhã desta quinta-feira (12). O ataque resultou apenas em "danos materiais", informou a agência de notícias do país, citando autoridades da aviação civil.

"A aviação civil anunciou que o Aeroporto Internacional do Kuwait foi alvo de vários drones, resultando apenas em danos materiais", afirmaram as autoridades em comunicado, acrescentando que não houve vítimas. O comunicado também não detalha quais foram os danos, nem se o espaço aéreo do país está aberto.

O Kuwait tem sido alvo de disparos durante os ataques do Irã contra o Golfo. Redes de energia elétrica kuwaitianas foram atingidas por destroços de drones após interceptações.

Pelo menos seis linhas de transmissão de energia elétrica no Kuwait ficaram fora de serviço após destroços de drones interceptados caírem sobre a infraestrutura, informou o Ministério da Eletricidade do país.

Apesar da interrupção, as autoridades afirmaram que o fornecimento geral de eletricidade e água em todo o país permanece estável, com falta de luz em regiões pontuais.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou, ontem, que atacou bases americanas no Kuwait. "Grandes danos" em Camp Patriot, uma base americana no Kuwait que inclui hangares com material e centros de alojamento de soldados. A Guarda Revolucionária afirmou que também atacou Camp Buehring, outra importante base americana no país.

IRÃ ATACA TANQUES DE COMBUSTÍVEL NO BAHREIN

O governo do Bahrein pediu aos moradores que fiquem em casa após um ataque iraniano a tanques de combustível. "A flagrante agressão iraniana teve como alvo tanques de combustível em uma instalação na província de Muharraq", publicou o Ministério do Interior do Bahrein no X, antigo Twitter.

O ministério orienta, ainda, que os moradores de Muharraq permaneçam em suas "casas, fechem as janelas e as aberturas de ventilação como precaução contra os possíveis efeitos da fumaça do incêndio, que está sendo combatido".