SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo registrou nesta quinta-feira (12) o recorde de trânsito do ano para o período da manhã. Com chuvas fortes e contínuas, houve engarrafamento em todas as regiões da cidade.

Segundo levantamento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 8h, a capital paulista registrou 1.059 km vias congestionadas. A zona sul registrou o maior acumulado de trechos parados, com 320 km. Em seguida, a zona oeste com 207 km.

Até esta quinta, o recorde de trânsito para esse horário havia sido registrado na terça-feira (10) com 946 km parados.

Boletim do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) aponta que a chuva deve continuar persistente por toda a quinta-feira, com com intensidade moderada em alguns momentos e por vezes forte. Essa condição eleva o risco para a formação de alguns alagamentos, transbordamento das cotas de córregos e rios, além de deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Essa condição meteorológica é em decorrência da umidade persistente oriunda do oceano contra a costa paulista, associada a uma área de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, com deslocamento de noroeste para sudeste.

A temperatura nesta quinta-feira não deve superar os 22ºC.

A chuva deve continuar na manhã de sexta-feira (13), com intensidade de moderada a forte.