SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem que morreu após o rompimento de um reservatório de água em Mairiporã (SP) foi encontrado dentro de um contêiner.

A vítima, 44, foi encontrada já morta no interior do espaço de armazenamento. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o contêiner havia sido levado pela correnteza. Antes disso, as autoridades buscavam por um desaparecido.

O homem trabalhava para a Sabesp no momento do acidente. "A Sabesp lamenta profundamente o falecimento de um colaborador da empresa contratada para a construção de uma caixa-d'água", falou em nota.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo -quando não há intenção de matar. A causa do acidente está sendo apurada pela Delegacia de Mairiporã, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística e também ao IML (Instituto Médico Legal). Questionada pelo UOL sobre o que poderia ter causado a ruptura, a Sabesp não respondeu.

A estrutura da caixa d'água havia sido finalizada no mesmo dia e ainda seria entregue. A SSP informou que o incidente se deu no momento em que técnicos realizavam testes no momento.

Mais de 81 pessoas foram atingidas na cidade. De acordo com a Defesa Civil, 27 casas precisaram ser interditadas, com nove famílias desabrigadas e 16 desalojadas.

A Sabesp afirmou que presta assistência às 25 famílias que tiveram de deixar suas residências. Segundo a companhia, nove foram levadas para hotéis, enquanto as outras estão abrigadas por parentes. "Todos os custos de hospedagem e alimentação dessas famílias estão sendo integralmente custeados pela empresa", acrescentou.

Imóveis atingidos também estão sendo avaliados. Ainda de acordo com a empresa, 20 técnicos estão realizando visitas para determinar as perdas e danos gerados pelo acidente. "A Sabesp reitera que irá ressarcir todos os prejuízos causados pela ocorrência", declarou.

A caixa d'água, de 20 mil m³, estava em construção no bairro Capoavinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu por volta das 11h de ontem, na rua Jacarandá, na parte alta da região. Ao todo, 14 viaturas e 42 bombeiros atuaram na ocorrência.

Imagens mostram que a enxurrada devastou uma parte do bairro. Além das casas, 10 veículos foram diretamente atingidos, ainda de acordo com a corporação.

Nove pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas por equipes de ambulância e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao Hospital Anjo Gabriel e ao Hospital Albano.