SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi atropelado e morto na madrugada desta quinta-feira (12) por uma ambulância no centro de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 4h. O veículo trafegava da avenida Paulista sentido centro histórico da cidade quando atropelou a vítima na rua da Consolação, na altura do número 1875, segundo o Corpo de Bombeiros.

O homem seria uma pessoa em situação de rua e estaria sentado na faixa exclusiva de ônibus no momento do atropelamento. A informação é da TV Globo.

Ele morreu no local. Ainda conforme os bombeiros, o atropelado entrou em parada cardiorrespiratória e teve sua morte constatada por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel).

Ainda não se sabe se a ambulância era particular ou do serviço público. O UOL entrou em contato com a prefeitura de São Paulo e também com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), mas não teve retorno até o momento.

Duas faixas da esquerda na Consolação estão interditadas. A CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) informou que unidade de resgate e de policiamento estavam no local.