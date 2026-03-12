SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) antecipou o cronograma de expansão do pagamento por aproximação para as estações Autódromo (Linha 9-Esmeralda), Jardim Belval (Linha 8-Diamante) e no acesso pelo Boulevard João Carlos Martins (acesso da Estação da Luz).

Nova modalidade de pagamento estará disponível a partir de domingo (15). Antes, essa novidade estava prevista apenas para o segundo semestre de 2026.

Atualmente, o pagamento por aproximação já funciona em 12 estações. Sendo elas: Aeroporto-Guarulhos, Brás, Ipiranga, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Granja Julieta, João Dias, Osasco. Além destas, as estações Francisco Morato, Mauá, Guaianases e Corinthians-Itaquera também aceitam o pagamento por aproximação em todos os seus bloqueios por causa do grande fluxo de passageiros.

O sistema usa tecnologia NFC, permitindo pagar a passagem com cartão de crédito, débito, celular ou relógio inteligente. As bandeiras aceitas incluem Elo, Mastercard e Visa. O pagamento faz parte do sistema TOP, operado pela Autopass, que integra diferentes formas de pagamento no transporte público.

As estações que receberão a mudança terão sinalização reforçada e avisos sonoros para orientar os passageiros. A expansão do pagamento por aproximação para outras estações continua prevista para o segundo semestre de 2026, com cronograma ainda sendo definido pela CPTM.