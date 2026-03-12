SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de sete anos morreu após ser atropelado por um ônibus enquanto voltava da escola, em Saint-Gilles, na Bélgica.

Acidente ocorreu no dia 3 de março, e Enzo Fernandes de Souza ficou internado por cerca de uma semana. Ele faleceu na madrugada de quarta-feira (10) e foi velado em Bruxelas, onde a família vive há dois anos.

A criança ficou em estado grave e precisou passar por uma cirurgia de amputação. No dia do acidente, Enzo foi reanimado por socorristas que atuaram na ocorrência e socorrido ao Hospital Acadêmico Saint-Luc, onde os médicos amputaram uma de suas pernas e parte da bacia.

Ele estava atravessando na faixa de pedestres quando foi atropelado. Segundo os familiares, Enzo estava acompanhado de uma tia e mais duas crianças. A imprensa local noticiou o fato e citou que o ônibus, da empresa TEC, estava virando à direita e deveria ter dado a preferência aos pedestres.

Prefeito de Saint-Galles lamentou a morte de Enzo. "Estamos todos um pouco devastados após recebermos esta triste notícia", disse Jean Spinette em entrevista à Sudinfo. "O município está ao lado da família. Todos nós esperávamos um final feliz. Continuaremos a apoiar a família durante este momento difícil", acrescentou.

O Ministério Público informou que o motorista do ônibus foi submetido a testes de bafômetro e de saliva, ambos com resultado negativo. O serviço de apoio às vítimas da polícia foi contatado para prestar assistência aos envolvidos. A investigação está em andamento para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

O UOL entrou em contato com a empresa de ônibus TEC e aguarda retorno.