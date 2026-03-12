SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores do setor elétrico fazem um ato em frente à Prefeitura de São Paulo na manhã desta quinta-feira (12) em defesa de seus empregos diante da possibilidade de caducidade da Enel na cidade.

Os eletricitários temem que a quebra do contrato de concessão da empresa, se ocorrer sem planejamento e garantias aos trabalhadores, pode resultar em demissões em massa e precarização das condições de trabalho.

A Polícia Militar acompanha a manifestação na região central de São Paulo. "Segundo as equipes no local, a manifestação ocorre de forma pacífica, com uso de carro de som, bandeiras e presença de veículos da empresa, sem participação de partidos políticos, sem registro de interdição de vias e sem previsão de deslocamento do grupo", diz nota da PM.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) abriu processo que pode levar à caducidade do contrato da Enel em São Paulo, após sucessivos problemas na distribuição de energia na capital paulista que deixaram milhões de pessoas desabastecidas.

Para os eletricitários, a quebra do contrato precisa levar em conta a situação dos trabalhadores. "Exigimos responsabilidade no setor elétrico. Nenhuma decisão pode ser tomada sem considerar quem constrói esse sistema: os trabalhadores", disse Eduardo Annunciato, o Chicão, presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo.

Além da garantia dos empregos e das condições de trabalho, o sindicato também cobra estratégias operacionais para períodos de alta demanda e eventos climáticos extremos.