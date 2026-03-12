PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na quarta-feira (11), um jovem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 16 durante o velório da mãe deles, de 38 anos, em Confresa, no norte do estado. Os dois são suspeitos de envolvimento no sequestro do padrasto, um homem de 32 anos apontado por eles como suposto autor do assassinato da mulher.

Ela foi encontrada morta na terça-feira (10) dentro de casa, em São José do Xingu. A vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca pelo corpo, e o óbito foi constatado no local.

No mesmo dia, o pai do homem considerado suspeito do assassinato registrou um boletim de ocorrência afirmando que o filho foi arrastado de casa à força e agredido com murros e pedradas por três pessoas que seriam filhos da mulher que foi morta. Segundo o relato, eles teriam colocado o homem em uma motocicleta e deixado o local.

De acordo com a polícia, após a prisão, os dois irmãos afirmaram em depoimento que um terceiro irmão, ainda não localizado, teria sequestrado o padrasto e fugido com a ajuda de um quarto homem, levando o suspeito para um local desconhecido.

Os dois também disseram à Polícia Civil que acreditam que o padrasto esteja morto, uma vez que o irmão teria afirmado que iria matá-lo. A polícia não soube informar se os irmãos já constituíram defesa, o que impossibilitou a tentativa de contato pela reportagem.

Até o momento, não foram localizados o suspeito de cometer o feminicídio, o terceiro irmão citado no depoimento nem o quarto homem que teria participado da ação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada e as defesas não foram localizadas.