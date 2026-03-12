SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo realizou na manhã desta quinta-feira (12) uma operação contra uma quadrilha responsável por usar impressoras 3D para fabricar armas de maneira clandestina no interior do estado. O grupo também vendia os equipamentos ilegalmente, de acordo com a investimento.

O arsenal usado pelos suspeitos foi apreendido, incluindo armas prontas e outros materias usados na produção. A coporação não detalhou se alguém foi preso na ação.

A operação foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público estadual). O objetivo foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por integrar o grupo.

As ações ocorreram nos municípios de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Tambaú.

Durante as buscas, policiais militares apreenderam armas de fogo, peças e equipamentos usados na fabricação clandestina de armamentos. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam as impressoras 3D e outras tecnologias para produzir as armas e acessórios de forma ilegal. A contabilização detalhada de todo o material apreendido ainda está em andamento.

Um caso semelhante já havia sido registrado no interior do estado. Em agosto do ano passado,uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar descobriu uma fábrica clandestina de fuzis AR-15 em Santa Bárbara d?Oeste.

Segundo as investigações, o local funcionava sob a fachada de uma empresa que alegava produzir peças aeronáuticas, mas que na prática fabricava exclusivamente os armamentos. Na ocasião, cerca de 80 armas foram apreendidas e duas pessoas foram presas.