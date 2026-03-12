Sim, estou processando o apresentador Ratinho. Sei que, pela audiência irrisória de seu programa, que até onde sei não agrada nem suas chefes no SBT, lhe resta apelar à violência. Porque o que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim. Ratinho interrompeu seu programa pra dizer que mulheres trans não são mulheres, que mulheres que não menstruam não são mulheres, que mulheres que não têm útero não são mulheres e que mulheres que não têm filhos não são mulheres, escreveu a deputada em seu perfil na rede social X.

Ratinho, em seu programa, comentou o fato de Hilton ter sido eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara.

Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans, disse o apresentador no auditório de seu programa.

Ratinho continuou e declarou que não tem nada contra pessoas trans, mas que não concorda com a decisão tomada na Câmara.

Se tem outras mulheres lá, mulher mesmo... Mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente! Eu respeito todo mundo que tem comportamento diferente. Tá tudo certo! Agora, mulher tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três quatro dias.

O apresentador terminou seu monólogo falando ser contra a indicação da deputada para o cargo. Acho que devia deixar uma mulher ser presidente da comissão das mulheres.

Em seu post nas redes, Erika escreveu ainda que este ataque de Ratinho foi contra todas as mulheres trans e contra todas as mulheres cis que não menstruam mais ou nunca menstruaram. Foi contra todas as mulheres cis que nunca tiveram útero ou, por condições de saúde, como o câncer, precisaram removê-lo.

Para a deputada, o discurso do apresentador do SBT foi sim para me atacar e atacar as pessoas trans.

Erika, em seu texto, informou ainda que tanto Ratinho quanto o SBT pagarão pelos seus atos na esfera cível e criminal.

Ela finalizou afirmando que eu sou e sempre serei uma mulher. Este apresentador é, e sempre será, um rato.

Tags:

Deputada Erika Hilton | discurso transfóbic | Ratinho