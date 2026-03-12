SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa concluiu nesta quinta-feira (12) o processo de revisão que antecede o lançamento da missão Artemis 2, dando luz verde para que os procedimentos sigam adiante, mirando um lançamento no começo da próxima janela, em 1º de abril. Será a primeira viagem de humanos aos arredores da Lua desde a Apollo 17, em 1972.

"Acabamos de terminar, duas horas atrás, nossa revisão de prontidão para voo", disse Lori Glaze, administradora associada interina do diretório dos sistemas de exploração da agência, em entrevista coletiva. "A tripulação se juntou a nós virtualmente de Houston, isso realmente reforçou discussões abertas, e todas as equipes sinalizaram 'go' [sinal verde] para a missão."

A missão originalmente estava sendo trabalhada para decolagem em fevereiro. Porém, problemas com vazamentos de propelente no foguete SLS durante um ensaio molhado (em que o foguete é abastecido, simulando a fase final da contagem regressiva), seguidos por um vazamento de hélio (usado para manter a pressurização dos tanques do segundo estágio), obrigaram o retorno do lançador ao VAB (prédio responsável pela integração do foguete e da cápsula para voo) e eliminaram qualquer chance de lançamento em março.

Com o fim da revisão, e os problemas resolvidos, o plano agora é fazer o deslocamento do foguete de volta à plataforma 39B, no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na próxima quinta (19) e então iniciar as preparações para um lançamento que pode acontecer já no dia 1º de abril. A janela terá seis dias, e tentativas podem ser realizadas em qualquer um desses dias. Se não for possível lançar até lá, será preciso esperar até a próxima janela, que se abre em 30 de abril.