SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que Israel está "esmagando" o regime iraniano e o grupo extremista Hezbollah. Essa é a primeira fala pública do premiê desde o início da guerra com o Irã, há 13 dias.

Ele também afirmou que o Irã já não é o mesmo país depois de duas semanas de ataques conjuntos dos EUA e de Israel. Netanyahu disse ainda que desde o início ?da guerra conversou ?com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quase todos os dias, e que o dois se falaram abertamente.

Netanyahu declarou que Israel pretende impedir o Irã de transferir seus projetos nucleares e balísticos para o subsolo. "Estamos esmagando o regime terrorista no Irã. Estamos atacando e derrotando seus aliados - o Hezbollah no Líbano", disse ele a repórteres israelenses em uma videoconferência.

Questionado se Israel pretendia matar o novo líder supremo do Irã, ele respondeu: "Eu não assinaria um seguro de vida" para ele ou para os líderes de grupos militantes apoiados pelo Irã. Netanyahu descreveu o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, como um "fantoche da Guarda Revolucionária" que "não pode mostrar o rosto em público".

Ele reiterou que podem criar condições para uma mudança de regime, mas que cabe aos iranianos irem às ruas. "No fim das contas, depende de vocês. Está em suas mãos", disse em recado aos iranianos.

"O Hezbollah está sentindo a força do nosso braço, e a sentirá ainda mais. Pagará um preço muito alto por sua agressão", disse Netanyahu. "Por meio de uma união de forças sem precedentes entre Israel e os Estados Unidos, alcançamos conquistas extraordinárias -conquistas que estão mudando o equilíbrio de poder no Oriente Médio e até mesmo além dele", acrescentou.