Após o colapso da estrutura, ocorrido nesta quarta-feira (11), uma pessoa morreu e sete ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o rompimento da estrutura prejudicou pelo menos três residências e dez veículos.

A Sabesp enviou representantes para uma reunião com os moradores do bairro Capoavinha nesta quinta-feira (12). Uma equipe da empresa presta atendimento aos moradores em uma van instalada no bairro.

As equipes farão o cadastro dos atingidos e estão disponíveis para dúvidas pontuais. Durante a madrugada, cerca de 60 técnicos participaram do trabalho de limpeza das ruas e casas.

As equipes de Defesa Civil e de outras áreas da prefeitura também realizam atendimento na região.

Segundo a Sabesp, os imóveis no bairro Capoavinha, em Mairiporã, estão com o abastecimento normal.





Tags:

Mairipor | rompimento de reservatório | Sabesp