SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias, a circulação de umidade marítima foi responsável por manter o céu encoberto e a chuva frequente em toda a região Sudeste do país, com maior destaque para as áreas próximas ao litoral.

A partir desta sexta-feira (13), porém, esse cenário começa a mudar com a volta da luz solar de forma gradativa. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, o dia ainda deve começar com muitas nuvens e chuviscos no decorrer da madrugada.

Nas primeiras horas da manhã, haverá curtas aberturas de sol, mas sem precipitação, que retorna de forma isolada durante a tarde, com chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos. Essa condição eleva o potencial para a formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios, destaca o CGE.

Em relação à temperatura, a mínima deve ficar em 19°C e a máxima, em 23°C.

No sábado (14), o instituto indica que as precipitações diminuem de intensidade, com menor quantidade de nuvens e elevação das temperaturas. Nesse dia, os termômetros devem marcar mínima de 19°C na madrugada e máxima ao redor dos 25°C à tarde. Ainda é possível que haja chuviscos na madrugada e no fim da noite.

Já o domingo (15) deve ser de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva na região metropolitana da capital. Com isso, a tendência é de sensação de calor um pouco mais forte, embora a máxima prevista é de 26°C.

No restante do estado, a Climatempo destaca que a redução das instabilidades deixará o fim de semana com tempo mais aberto, com presença mais frequente de sol.

O instituto prevê que ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, mas já sem expectativa de temporais ou de dias predominantemente encobertos.

"Com o retorno do sol, as temperaturas também tendem a subir gradualmente, trazendo de volta uma sensação de calor mais típica do verão. A tendência é que essa elevação continue no início da próxima semana ?que, inclusive, será a última semana do verão", diz Vitor Takao Suganuma, meteorologista da Climatempo, destacando que no litoral paulista, por conta da proximidade com o oceano, ainda deve haver maior formação de nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de episódios de chuva isolada em alguns momentos.

Nesta sexta, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda mantém dois alertas laranja para acumulado de chuva. No estado de São Paulo, esse boletim engloba a região de Campinas, Jundiaí, Itu e Tatuí. O instituto indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios na parte da manhã.

O outro alerta laranja, com os mesmos riscos citados acima, pega uma faixa que cruza o Brasil do Amazonas, passando pelo Centro-Oeste, interior de Minas e estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse boletim, no entanto, é válido até a meia-noite.