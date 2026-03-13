SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus tombou na na rodovia Washington Luís (SP-310), em Uchoa (SP), na noite desta quinta-feira (12) e deixou 12 feridos.

O motorista do coletivo da Busscar relatou que perdeu o controle da direção devido ás fortes chuvas. De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o homem afirmou ter puxado o freio para travar as rodas, mas tombou no acostamento e na faixa 2 no km 417, sentido sul.

Na sequência, um caminhão que seguia atrás se chocou com o veículo acidentado. O outro condutor não teria tido tempo suficiente para frear ou desviar na pista. Ele, então, bateu contra o ônibus e parou sobre a faixa 1.

Uma vítima do ônibus ficou em estado grave. Outros sete ocupantes foram feridos de forma leve, enquanto quatro tiveram ferimentos moderados. O restante, 24 pessoas, saiu ileso. O motorista do caminhão também não se feriu.

Não há mais interdições na rodovia. Até à 5h, o acostamento estava bloqueado para retirar os veículos envolvidos no acidente, ainda segundo informações da Artesp.

A reportagem entrou em contato com a empresa Busscar. Não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.