SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O British Council ,organização do Reino Unido dedicada à promoção de relações culturais e oportunidades educacionais, abriu inscrições para bolsas integrais de mestrado voltadas a mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O programa Women in STEM oferece vagas na Universidade de Warwick e na Universidade Aston, na Inglaterra.

Serão dez bolsas para cursos de pós-graduação que começam no segundo semestre deste ano. As áreas contempladas fazem parte do campo conhecido pela sigla STEM ?science, technology, engineering and mathematics (ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

A iniciativa chega à sexta edição consecutiva. O objetivo é ampliar a presença feminina em áreas nas quais as mulheres ainda são minoria.

Atualmente, o programa do British Council oferece 90 bolsas distribuídas em 30 países. Desde sua criação, em 2020, o programa já contou com a participação de 43 universidades britânicas e com aproximadamente 500 bolsas de estudo.

"Esta oportunidade de qualificação profissional pode potencializar as chances de mulheres continuarem impulsionando suas carreiras e ocupar mais posições de liderança", afirma Bárbara Cagliari Lotierzo, diretora interina de engajamento cultural do British Council no Brasil.

As interessadas devem consultar a lista de cursos elegíveis no site da organização e realizar a inscrição diretamente nas universidades participantes. O prazo termina em 12 de abril.

De acordo com a British Council, as candidatas aprovadas serão comunicadas até 12 de junho. O início das aulas está previsto para setembro ou outubro deste ano.

"Ao ampliar o acesso à educação de excelência, o programa tem a missão de empoderar cientistas brasileiras, fortalecer a liderança feminina e fomentar a inovação", afirma Lotierzo.

As bolsas são integralmente financiadas pelo British Council e têm valor mínimo estimado em 40 mil libras (cerca de R$ 288 mil).

O benefício cobre taxas de matrícula, mensalidades, auxílio para subsistência no país e acomodação, passagens aéreas, despesas com visto e seguro-saúde. Também estão incluídos o financiamento para custos acadêmicos e, se necessário, para a realização do exame de proficiência em inglês IELTS.

Além do suporte financeiro, o programa oferece às selecionadas a oportunidade de ampliar perspectivas profissionais e integrar redes globais de ex-alunas formadas no Reino Unido, que promovem conexões e colaboração científica.