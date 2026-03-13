SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina que desapareceu na Califórnia em 2020 foi encontrada na Carolina do Norte, nos EUA, matriculada em uma escola com um nome falso.

A informação foi divulgada por autoridades dos dois estados e noticiada por USA Today, NBC News e Fox News. A criança, hoje com 11 anos, foi localizada em Washington County, no leste da Carolina do Norte, e levada para custódia protetiva.

Desaparecimento foi registrado na cidade de Duarte, em 1º de julho de 2020. De acordo com o Los Angeles County Sheriff's Department, a menina era considerada desaparecida depois que a mãe, que tinha a guarda, parou de responder ao Departamento de Serviços para Crianças e Famílias durante uma apuração envolvendo a criança.

Policiais chegaram até a menina após uma denúncia recebida na semana passada. O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles informou que repassou a pista para a polícia local, e agentes ligados às escolas a encontraram na segunda-feira, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Washington.

Autoridades afirmam que ela estava registrada na rede de ensino sob um pseudônimo. Em comunicado, o Gabinete do Xerife do Condado de Washington disse: "Esses casos são muito raros de terem um desfecho tão positivo em um processo tão antigo como este, mas isso nos lembra que, com trabalho duro, dedicação e cooperação, histórias com resultados positivos como esta podem acontecer".

Investigação segue em andamento e não há prisões anunciadas até agora. A identidade da menina e o nome da mãe não foram divulgados pelas autoridades.

COMO A MENINA FOI LOCALIZADA

O Gabinete do Xerife do Condado de Washington afirmou que a denúncia indicava que a criança estava matriculada no distrito escolar local. Segundo a Fox News, a pista teria sido recebida em 6 de março de 2026, e a menina foi localizada com apoio de diferentes agências.

O caso também teve participação do NCMEC (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas), organização que apoia buscas por crianças desaparecidas. A Fox News informou que o NCMEC havia divulgado recentemente uma imagem de progressão de idade da criança.

John Bischoff, responsável pela divisão de crianças desaparecidas do NCMEC, destacou o trabalho conjunto. "Depois de seis anos, a recuperação [da vítima] é um momento incrível para todos que trabalharam para trazê-la de volta para casa", disse ao Fox News.

Bischoff também atribuiu o desfecho à persistência das equipes envolvidas. "A recuperação dela reflete a persistência e a estreita coordenação entre as forças de segurança e o NCMEC e nosso compromisso compartilhado de nunca desistir de uma criança desaparecida", afirmou ao Fox News.