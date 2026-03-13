SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, deixaram ao menos cem pessoas desabrigadas e mobilizaram equipes de resgate da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (12). Ruas foram tomadas pela água, obrigando moradores a deixar suas casas.

Os pontos mais críticos foram registrados em bairros como Caraguava, Vila Romar e Jardim das Flores, onde equipes de emergência precisaram usar botes para retirar moradores de áreas inundadas. Segundo a prefeitura, famílias foram encaminhadas para abrigos municipais ou acolhidas por parentes.

O grande volume de chuva em curto intervalo contribuiu para a rápida elevação do nível da água. Em algumas regiões, o acumulado ultrapassou 100 milímetros em poucas horas.

Até o momento, não há registro de mortos ou feridos graves. As autoridades seguem monitorando áreas de risco e realizando levantamentos sobre os danos causados pelo temporal.

Diante da situação, o governo de São Paulo enviou ajuda humanitária ao município. A Defesa Civil estadual também encaminhou itens de primeira necessidade para atender as famílias que tiveram de deixar suas residências.

Entre os materiais enviados estão 50 cestas básicas, 50 kits de higiene, 50 kits de limpeza e 100 kits de dormitório, além de pallets de água. O Fundo Social do Estado também enviou roupas, calçados, cobertores e itens de cama, mesa e banho, além de ração para animais de estimação das famílias afetadas.

A Defesa Civil mantém alerta para novas chuvas no litoral paulista e orienta moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos a ficarem atentos às orientações das autoridades. Equipes continuam mobilizadas na cidade para prestar assistência às famílias e avaliar os impactos do temporal.