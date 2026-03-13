RECIFE, PE E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinemas, bares e espaços culturais em diferentes cidades do país vão exibir a cerimônia do Oscar 2026, marcada para o próximo domingo (15).

No Recife, a cerimônia do Oscar 2026 será ex no Cinema São Luiz, no centro da cidade, que aparece como cenário no filme "O Agente Secreto". O espaço recebe, a partir das 18h30, o evento Pernambuco no Oscar, com programação cultural na rua da Aurora e exibição da premiação a partir das 21h.

O filme brasileiro concorre a quatro categorias no Oscar: melhor direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e melhor filme.

A transmissão será feita tanto dentro da sala de cinema quanto em um telão instalado na área externa.

Quem quiser acompanhar a cerimônia na parte interna do cinema poderá retirar ingressos gratuitos no sábado (14), a partir das 10h, exclusivamente na bilheteria do Cinema São Luiz. Será permitido retirar um ingresso por CPF.

Na área externa, o público poderá assistir à premiação em um telão montado em frente ao prédio histórico, na rua da Aurora.

A programação inclui apresentações de frevo, desfile dos tradicionais bonecos gigantes de Olinda e a participação da Pitombeira dos Quatro Cantos, que abre a noite com sua orquestra.

Além do evento no Recife, a Pitombeira também fará transmissão da cerimônia em sua sede, em Olinda, a partir das 19h, com apresentação do Samba da Pitomba e show da Orquestra Paranampuka. O evento é gratuito e aberto ao público.

Já no Rio de Janeiro, o Estação Claro Rio, cinema de rua em Botafogo, na zona sul carioca, terá transmissão ao vivo da cerimônia em cinco salas e um telão a partir das 20h. Antes, a partir das 15h, haverá o concurso de sósias do Wagner Moura, repetindo o sucesso de 2025 da escolha de sósias de Selton Mello, na esteira de "Ainda Estou Aqui".

O Cine Artes UFF (Universidade Federal Fluminense) transmite a cerimônia à noite, durante festa com ingressos na bilheteria.

Bares da cidade também vão transmitir a cerimônia. O bar temático Cine Botequim, no Maracanã, zona norte, terá drinques e comidas em homenagem ao filme. O Imortais, em Copacabana, promete instalar um telão. O Meza, bar de drinques no Humaitá, também terá telões.