SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul) concedeu a progressão ao regime aberto para o empresário Mauro Londero Hoffmann, ex-sócio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), condenado a 12 anos de prisão devido à morte de 242 pessoas.

Tribunal estabeleceu condições para conceder progressão a Hoffmann. Dentre as condições fixadas, estão o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e a possibilidade de seguir trabalhando.

Benefício foi concedido pelo Juiz de Direito Roberto Coutinho Borba, da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre. O magistrado levou em consideração a boa conduta carcerária, avaliações sociais e psicológicas favoráveis e o fato de ele já ter usufruído de saídas temporárias monitoradas. A decisão ocorreu após parecer favorável do Ministério Público.

Defesa comemorou decisão da Justiça. "A Defesa reitera que Mauro permanece cumprindo rigorosamente a pena imposta, como tem feito até aqui."

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RELEMBRE O CASO DA BOATE KISS

Tragédia ocorreu durante uma festa universitária em 27 de janeiro de 2013. A banda que se apresentava no palco acendeu um artefato pirotécnico. As faíscas atingiram a espuma acústica do teto, que pegou fogo rapidamente e liberou fumaça tóxica.

Maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos, e não por queimaduras. No total foram 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas

AS INVESTIGAÇÕES APONTARAM UMA SÉRIE DE IRREGULARIDADES, COMO:

uso de material inflamável no revestimento acústico;

superlotação da boate;

saídas de emergência inadequadas;

falta de equipamentos de segurança suficientes.

Além de Hoffmann, outras três pessoas foram condenadas no caso: Elissandro Spohr, sócios da boate, Luciano Bonilha Leão, ex-produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda. Todos, exceto Hoffmann, já tiveram a progressão para o regime aberto.