SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Algumas palavras em português parecem pedir um "s" no fim, mas não mudam quando a ideia é plural. Conhecer esses casos ajuda a evitar erros comuns na fala e na escrita.

Alguns termos já trazem um sentido completo e, por isso, não variam no plural. Em muitos casos, a explicação envolve a origem da palavra, a sonoridade e a tradição de uso.

Há palavras que vieram do latim e já eram usadas sem forma plural. É o caso de "bônus", que entrou no português mantendo a mesma estrutura.

Outras se mantêm invariáveis por razões fonéticas e históricas. "Atlas" é um exemplo citado por gramáticos, embora alguns dicionários registrem plural, o uso tradicional costuma manter a palavra sem alteração.

O hábito de aplicar a regra do plural automaticamente faz os deslizes aparecerem com frequência. Depois que você identifica as palavras invariáveis, fica mais fácil escrever e falar sem tropeçar.

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11 exemplos de palavras sem plural usadas no dia a dia

Lápis - certo: "Dois lápis"; errado: "lápises".

Ônibus - certo: "Vários ônibus"; errado: "ônibuses".

Fênix - certo: "As fênix renasceram"; errado: "fênixes" (em alguns contextos literários, o plural pode ser aceito, mas no uso mais comum a palavra se mantém invariável).

Vírus - certo: "Os vírus se espalharam"; errado: "víruses".

Pires - certo: "Os pires quebraram"; errado: "pireses".

Ônix - certo: "Os colares de ônix são bonitos"; errado: "ônixes".

Atlas - certo: "Os atlas de geografia"; errado: "atlases" (apesar de alguns dicionários aceitarem, o uso tradicional mantém invariável).

Tórax - certo: "As dores nos tórax"; errado: "tóraxes".

Bônus - certo: "Recebi dois bônus este mês"; errado: "bônuses".

Status - certo: "Os status de vocês na empresa mudaram"; errado: "statuses".

Fórceps - certo: "Os fórceps usados no procedimento"; errado: "fórcepses".