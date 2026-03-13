SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro foi flagrado ontem carregando a moto dentro de um ônibus em Goiânia (GO).

Momento inusitado viralizou em vídeo pelas redes sociais. Na gravação, o homem coloca a motocicleta de frente para a porta do veículo atrapalhando a passagem para outros passageiros. Não se sabe ainda por qual motivo o motorista permitiu a entrada dele.

Caso ocorreu na linha 909, que faz o trajeto Forteville - Residencial Eldorado - Rodoviária. Segundo informações apurada pela TV Anhaguera, afiliada da TV Globo na região, o rapaz desceu com a moto no Terminal Bandeiras, no bairro Jardim Europa.

Viação confirmou veracidade das imagens. A empresa responsável pela linha de ônibus disse à emissora que o episódio ocorreu nesta quarta-feira (12) e que iniciou apuração "para verificar as circunstâncias do ocorrido e adotar as medidas cabíveis".

O UOL tenta contato com empresa e o CMTC, órgão público responsável por gerir o transporte coletivo em Goiânia. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Não existe lei federal específica que permita ou proíba motos dentro de ônibus. A regra costuma ser definida por normas das empresas de transporte ou dos órgãos que regulam o sistema local. Na maioria das cidades, motos não podem ser levadas dentro de ônibus.