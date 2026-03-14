SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diminuição das instabilidades provocadas pela umidade vinda do oceano Atlântico começa a deixar o tempo aberto na região metropolitana de São Paulo. Assim, a previsão para este sábado (14) é de predomínio de sol entre nuvens e elevação da temperatura.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo indica que o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens e favorece o aquecimento do clima no decorrer do dia.

No meio da tarde, com o aumento da nebulosidade, há condição para chuvas rápidas e muito isoladas na Grande São Paulo, podendo atingir um bairro mas não o vizinho.

Os dados do CGE mostram que março acumulou até esta sexta (13) 111,3 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 63,5% dos 175,3 mm esperados para o mês.

Em relação à temperatura, os termômetros devem marcar mínimas de 18°C de manhã e máximas que podem chegar aos 28°C à tarde.

No interior do estado, há previsão de precipitação. Segundo a Climatempo, no extremo norte paulista chove de maneira fraca a moderada desde o início do dia, enquanto nas demais áreas o tempo permanece firme. Ao longo do dia, as pancadas aumentam no extremo nordeste do estado, com chuva moderada a forte. No norte, interior, sul e áreas do litoral paulista, as chuvas ocorrem de forma mais fraca.

A Climatempo destaca que o sistema de baixa pressão se desloca para o oceano, mas a circulação marítima mantém chuva em áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Pela manhã, há chuva fraca a moderada no Triângulo Mineiro, oeste e noroeste de Minas, enquanto no interior, leste e norte mineiro as pancadas podem ser mais fortes.

Ao longo do dia, as instabilidades aumentam em Minas, Rio e Espírito Santo, com chuva moderada a forte e risco de temporais no noroeste fluminense, grande parte do Espírito Santo e no centro-norte e leste mineiro.

Por causa desse cenário chuvoso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas nessas áreas e também em Goiás, com previsão de precipitação entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outras regiões do país que estão em alerta laranja do Inmet são centro-norte do Pará, Amapá e oeste do Maranhão, assim como a divisa entre Amazonas e Colômbia.