SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Igreja Renascer em Cristo, que na quinta (12) completou 40 anos, deu em pizza no começo. No princípio o culto acontecia na casa do casal Estevam e Sonia Hernandes. Logo não cabia tanta gente na rua Ônix, 46, no paulistano bairro da Aclimação. A pregação migrou para o andar de cima da pizzaria Livorno.

Cresceram mais, e também ali ficou pequeno para acomodar "muito jovem doidão" que ia ouvir o ex-coroinha que se converteu evangélico. Estevam não tinha muita sintonia com a igreja que frequentava, onde escutava coisas como "para de estudar porque Jesus vai voltar". Daí fundar seu próprio grupo.

Ele queria uma igreja mais moderna e que acolhesse mais os jovens, diz. Tanto que criou nos anos 1980 uma banda de rock cristão, Katsbarnea, que chegou a ganhar o Fico (Festival Interno do Colégio Objetivo). A música, "Extra, extra!", tratava de temas bíblicos como Apocalipse ("o mundo acabará amanhã de manhã") e salvação ("que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma?").

Foi nesse período que 12 jovens seguidores moraram com Estevam e Sonia. Uma galera "totalmente fora do normal", como o pai que dava maconha para o filho de três anos", ele lembra.

Na época, Estevam era pastor. Seu título religioso atual é de apóstolo. São cinco funções primordiais em sua denominação, como prevê a bíblica Carta de Paulo aos Efésios, ele explica: "E [Jesus] mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres".

Assim como tem a Igreja Católica Apostólica Romana, tem o apostolado da Renascer, compara. "Apóstolo vem do grego e significa ?enviado?. É aquele que é enviado de Deus para uma missão, que tem uma visão específica para a difusão do Evangelho."

O apóstolo Estevam traça um horizonte amplo para a Renascer. A igreja tem hoje uma influência que vai muito além dos seus cerca de 650 templos no Brasil e no exterior ?recentemente, integrou 21 igrejas só no México.

Com lastro no televangelismo, o casal comanda um complexo midiático que abarca uma emissora, a Rede Gospel, e a Rádio Gospel FM. Eles também estão por trás da Marcha para Jesus, evento de origem britânica importado em 1993.

Outra coisa que os Hernandes têm: influência política. Pela Marcha costumam passar prefeitos, governadores e em 2019, pela primeira vez, um presidente, Jair Bolsonaro (PL). O atual mandatário, Lula (PT), nunca foi, mas envia sempre seu ministro evangélico, Jorge Messias (Advogado-Geral da União).

"Como o apóstolo foi sempre um homem de marketing bem-sucedido, que entende a área de comunicação, aproveitamos para trazer a inovação", diz Geraldo Tenuta, o bispo Gê, que acompanhou a Renascer desde o início.

Estevam trabalhou no departamento de marketing de empresas como Xerox e Itautec. Aplicar seus conhecimentos "no projeto de expansão da igreja" para "atingir as pessoas e tudo o mais" foi um passo natural. Ele diz, contudo, que nunca teve "essa preocupação de construir uma marca".

Renascer é uma ideia trabalhada na Bíblia: Jesus ensina ao fariseu Nicodemos que, para ver o Reino de Deus, é necessário "nascer de novo".

E para nascer de novo, na visão de Estevam, foi preciso ir pregar em recantos que muitos evangélicos preferiam evitar. "A Renascer foi pioneira em praticamente tudo aquilo que você vê hoje nas igrejas", diz.

No pastorado feminino, exemplifica. Enquanto até hoje muitas denominações só aceitam a tutela do homem, a bispa Sonia participava da liderança desde sempre. Fernanda, a bispa Fê, filha deles, é outro comando forte.

Foram vários os acenos à juventude ao longo dos anos: festa gospel à fantasia com fiéis vestidos de Chaves e Bananas de Pijama, pista de skate e até um campeonato de MMA, o Ultimate Reborn Fight.

A música também foi ponte importante com a moçada. Estevam havia encasquetado com certo ar ultrapassado do cancioneiro cristão típico daqueles tempos. Achava tudo muito careta. Com a ajuda de um bispo publicitário, Toninho Abbud, se propôs a reformular o campo.

"Os dois trouxeram uma visão muito profissional para um mercado que, até então, era bastante amador do ponto de vista da indústria cultural", diz o teólogo Renato Marinoni, historiador da música cristã contemporânea. "A igreja ajudou a mudar esse cenário ao investir em produção musical, estúdios, divulgação e um sistema de mídia próprio."

Nos primeiros anos, os cultos de segunda-feira da Renascer tinham como marca um número musical. "Dali ganharam projeção bandas que se tornariam centrais no gospel brasileiro, como Katsbarnea e Oficina G3, e que ajudaram a estabelecer uma nova estética no universo evangélico, aproximando a música da igreja das linguagens do rock e do pop", diz Marinoni.

A consolidação da palavra "gospel" no país vem dessa época. O termo serviu como um selo para produtos voltados ao público evangélico. Estilos musicais que antes eram vistos com desconfiança em muitas igrejas, segundo Marinoni, "passaram a ser reclassificados quando associados ao universo cristão". Se rock era coisa do diabo, rock gospel já valia como ferramenta de evangelização.

Enquanto ascendia no segmento e se tornava conhecida também fora dele, a Renascer enfrentou vaivéns em sua reputação. Em 2009, uma unidade desabou na zona sul de São Paulo, com mortos, feridos, investigações do Ministério Público e ações de fiéis que responsabilizaram a igreja pelo desmoronamento.

Em 2012, o casal fundador foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro. A corte acabou extinguindo o processo por entender que a acusação contra eles citava "organização criminosa", um tipo penal que ainda não existia na legislação brasileira ?só viraria crime no ano seguinte.

O que Estevam tem a dizer sobre o episódio: "Somos as pessoas que foram mais injustiçadas neste país. Um ataque cruel em cima de coisas não fundamentadas".

Três anos antes, seu primogênito, o bispo Tid, entrou em estado vegetativo após uma malsucedida cirurgia de redução de estômago. Ficou em coma até morrer, em 2016. "É uma dor muito grande, mas a gente crê que ele está na eternidade com Cristo."

Sonia e Estevam lideraram na quinta um culto de aniversário no templo da Mooca (na zona leste de São Paulo), entre os filhos Fernanda e Gabriel e netos. "Peça licença pro Mounjaro, hoje você tá liberado", brincou o apóstolo ao anunciar bolo para os fiéis.

Um vídeo institucional repassava as quatro décadas de Renascer e seu apelo com a juventude, introduzida "ao visual mais forte, mais lindo, mais louco que é o rosto de Jesus", narrava o locutor. "Quantas mães voltaram a sorrir com filhos apaixonados por Jesus? Jovens que a sociedade desprezava, dependentes de drogas, feridos, perdidos. Aqui eles encontravam um pai e sentiam um barato diferente."

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