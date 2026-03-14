RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de indígenas interditou a Estrada de Ferro Carajás em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, em protesto contra a Vale, operadora da ferrovia. A circulação dos trens de passageiros e de cargas está interrompida pelo menos até este domingo (15), segundo a mineradora.

Integrantes do Terra Indígena Mãe Maria, que abriga povos gavião e guarani, afirmam que a Vale tem poluído rios que cortam a área devido à duplicação da ferrovia. O território é cortado ao sul pela Carajás.

A terra indígena possui 62 mil hectares, abriga quatro povos (gavião akrãtikatêjê, gavião kykatejê, gavião parkatêjê e guarani) e tem população de cerca de 1.300 habitantes.

Homologada em 1986, ela representa 22,36% dos 281.660,4 hectares de Bom Jesus do Tocantins.

A circulação do trem já não ocorreu nesta sexta-feira (13). A Vale informou, por meio de sua assessoria, que a operação do trem de passageiros foi suspensa novamente neste sábado (14) e domingo por questões de segurança e que está adotando as medidas cabíveis para garantir a liberação e operação segura da ferrovia.

De acordo com a mineradora, será disponibilizada a remarcação de bilhetes ou reembolso aos passageiros atingidos no prazo de até 30 dias, a partir do pedido.