SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma manifestação pró-Palestina terminou em confusão na manhã deste sábado (14) em Itacaré, no sul da Bahia. Três pessoas foram levadas à delegacia após um tumulto entre manifestantes e turistas israelenses.

O ato ocorreu em uma praça da cidade, destino turístico que costuma receber visitantes de Israel. Segundo a Polícia Militar, havia dois grupos no local: um contrário à presença de israelenses no município e outro favorável. O confronto mobilizou brasileiros e turistas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram discussão, gritos e um princípio de briga entre os presentes. Nas imagens, manifestantes entoam palavras de ordem em defesa da Palestina enquanto o clima se acirra.

Policiais militares foram acionados para conter o tumulto e conduziram três pessoas para prestar esclarecimentos, entre elas ao menos um israelense. Todos foram liberados depois. Não houve registro de feridos.

Uma manifestante que participou do ato afirmou que a confusão começou após uma roda de conversa com cerca de 300 pessoas. Segundo ela, um homem se aproximou do grupo com um microfone, tentando colar adesivos e fazendo provocações. Ela pediu para não ser identificada.

Outra manifestação em apoio a Gaza também foi marcada para hoje em Morro de São Paulo. A ilha é outro destino baiano frequentado por turistas israelenses.

Ambulante agredida

Na semana passada, uma vendedora ambulante denunciou à polícia ter sido agredida por um grupo de israelenses em Itacaré. Segundo o relato, um homem tomou o celular da mão dela e o arremessou contra seu rosto, causando fratura no nariz. A mulher afirmou que tentou intervir ao ver homens quebrando vasos em uma área turística da cidade e acabou agredida.

Itacaré e Morro de São Paulo são destinos populares entre turistas israelenses. Em muitos estabelecimentos, há cardápios em hebraico, suporte em hotéis e outros serviços voltados a esse público. A presença frequente de israelenses é associada a uma tradição de viagens após o serviço militar obrigatório, quando muitos jovens fazem mochilões pelo exterior. O Brasil está entre os destinos procurados.

Israelenses não precisam de visto para entrar no Brasil. No litoral baiano, esse público está entre os mais numerosos, atrás apenas dos argentinos.


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