SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após iniciar o final de semana com céu azul, o domingo (15) também deve ser ensolarado na capital paulista. As temperaturas amenas são bem-vindas após uma semana de muita chuva, indicando o iminente fim do verão, que se encerra no próximo dia 20.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, os termômetros devem variar de 17°C a 30°C, com a umidade atingindo mínima de cerca de 35%. A nebulosidade aumenta no final da tarde, com a chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuva.

O tempo permanece estável, com sol e temperaturas em elevação, também no restante do estado. Segundo o Climatempo, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, mas sem expectativa de temporais.

No litoral, a proximidade com o oceano deve provocar maior formação de nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de episódios de chuva. No interior, o calor tende a ser mais intenso, com termômetros chegando a 31°C em regiões como Ribeirão Preto, de acordo com a Defesa Civil do estado.

As baixas temperaturas e a chuva persistente que atingiu grande parte do estado na última semana se deveram à presença de uma frente fria na altura da costa paulista, aliada a ventos marítimos soprando contra a faixa leste do estado.

A formação de um sistema de baixa pressão no mar trouxe um nova frente fria para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, como explica a meteorologista Desirée Brandt, sócia-executiva da consultoria Nottus. O domingo deve ficar nublado nas capitais fluminense e capixaba, com possibilidade de pancadas de chuva em Vitória, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A entidade emitiu alerta laranja, de perigo de chuvas e ventos intensos, para dez estados e o Distrito Federal, em uma faixa que vai do Acre e do Amazonas até o Espírito Santo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.