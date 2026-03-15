Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60

93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada

5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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