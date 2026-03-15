SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu neste sábado (14) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, um homem suspeito de tentar levar cocaína no estômago para a Europa.

Homem de 30 anos foi detido em flagrante ao tentar embarcar para Paris. A prisão ocorreu na noite de ontem durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O suspeito é natural de Foz do Iguaçu (PR). Policiais da Delegacia Especial da PF no aeroporto identificaram que o passageiro havia ingerido cápsulas com cocaína.

Até este sábado, o homem havia expelido 23 cápsulas. Após ser abordado por agentes, ele foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, para acompanhamento médico.

Suspeito vai ficar internado até eliminar todo o material ingerido. Depois, ele será encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro e ficará à disposição da Justiça.

A PF afirma que o homem vai responder por tráfico internacional de drogas. O caso foi registrado no próprio aeroporto.

A identidade do suspeito não foi divulgada, por isso o UOL não pôde localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.