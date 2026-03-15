SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte saiu da pista ao pousar no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (15). Não houve feridos, segundo a conessionária que admnistra o local.

Em nota, a Rede Voa afirmou que o piloto conseguiu abandonar a aeronave sem ferimentos.

O modelo jato Cessna modelo Citation 550 partiu do aeroporto de Bragança Paulista e, ao pousar em Jundiaí, saiu da pista e colidiu com o barranco na entrada de veiculos de um dos hangares.

"O SERIPA IV, órgão de instigação do CENIPA, responsável pela área de todo o estado de SP já se deslocou para o local e o Centro de controle operacional (CCO) da REDE VOA prestou apoio inicial com equipe de bombeiros do aeroporto", informou a empresa em nota.

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