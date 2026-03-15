A sala de 607 lugares projetada por Oscar Niemeyer e que é patrimônio mundial da humanidade tem gestão compartilhada entre o governo local e uma entidade da sociedade civil, a Box Cultural. O cinema foi inaugurado em 22 de abril de 1960, no dia seguinte à fundação de Brasília.

A iniciativa, segundo a direção do cinema, homenageia o sucesso dos artistas brasileiros. O filme O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (para Wagner Moura).

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também pode ser premiado na categoria Melhor Fotografia no filme Sonhos de Trem, do diretor Clint Bentley.

A gente vai ter pela primeira vez a exibição dessa cerimônia em uma tela gigante do Cine Brasília, com som de cinema e com aquela energia concentrada de todo mundo que vai estar conosco prestigiando esse momento histórico, diz a diretora do cinema, Sara Rocha.