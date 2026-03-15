SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um deslizamento de terra em Angra dos Reis (RJ), na manhã deste sábado (14).

O deslizamento ocorreu por volta das 10h de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas.

Um homem morreu no local. Ele foi atendido, mas não resistiu. O deslizamento ocorreu no bairro de Mombaça, em Angra dos Reis (RJ).

Outros três homens foram socorridos para o Hospital de Japuíba. No sábado, a informação era de que um deles tinha ferimentos leves e outros dois em estado moderado de saúde. Não há informação sobre o atual estado de saúde deles.