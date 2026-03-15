SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Ben Mendes, pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo partido MBL, e s gerente de uma loja em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, brigaram e trocaram agressões na sexta-feira.

Mendes, 37, e a gerente, 52, discutiram e se agrediram após problemas na retirada de um produto. Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h30, um funcionário do influenciador foi retirar uma encomenda no estabelecimento, mas o produto não foi liberado porque o responsável pela entrega não estava na loja naquele momento.

O funcionário de Mendes voltou cerca de 40 minutos depois, mas não conseguiu pegar a encomenda. Conforme registro da ocorrência, ele foi informado pela gerente de que a retirada dependia de um comprovante da compra.

Mendes então entrou na loja, discutiu com a gerente e eles trocaram empurrões. Parte da briga foi filmada pela equipe do influenciador e postada hoje nas redes sociais dele, onde acumula quase 500 mil seguidores.

À PM, Mendes relatou que "só tentou se defender" após ter sido atingido por objetos, mordido. Ele também afirmou que teve a camiseta rasgada. "Você está louca?", dizia Mendes em um dos trechos. Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa do influenciador afirmou que publicará amanhã uma reportagem sobre o ocorrido na "Ben Mendes TV", no YouTube.

Influenciador alegou que foi reconhecido por um conteúdo gravado dois anos antes na mesma loja. Segundo relato do influencer à PM, a gerente o reconheceu de uma gravação do programa "Ronda do Consumidor", publicada em seu canal no YouTube, com quase 2 milhões de inscritos. Mendes gravou uma reportagem na loja em 2022 -segundo a assessoria, foi o caso de uma consumidora que comprou uma porta e, por causa de um defeito e da demora na assistência, só conseguiria ser atendida 30 dias depois.

A gerente afirmou aos policiais que acionou a corporação por se sentir ameaçada. Segundo ela, Mendes a gravou sem consentimento, tomou o celular de uma funcionária que filmava a discussão e o jogou no chão. Procurado pela reportagem, o influenciador nega.

Funcionária também alegou que ofereceu estorno, mas proposta não foi aceita. A outra trabalhadora da loja, relatou aos militares que houve "troca de ofensas verbais" e foi ameaçada de agressão. "Situação não evoluiu porque outro funcionário conteve os dois", relatou, conforme registro da PM-MG.

O nome da loja não foi divulgado pela polícia e, por isso, o UOL não conseguiu falar com os responsáveis. O espaço fica aberto para manifestações.

A PM atendeu o caso, e a Polícia Civil abriu apuração. O caso foi para o Juizado Especial Criminal. O influenciador e a gerente foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois para o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que foi encaminhado ao juizado de Betim, onde são tratadas infrações consideradas menores. "Outras informações poderão ser divulgadas em momento oportuno, a fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos investigativos", diz a Polícia Civil.

Caso foi para Juizado Especial Criminal. O influenciador e a gerente foram levados a uma unidade de pronto atendimento e depois ao registro de um TCO (termo circunstanciado de ocorrência), que foi encaminhado ao juizado de Betim, onde são tratadas infrações consideradas menores. "Outras informações poderão ser divulgadas em momento oportuno, a fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos investigativos", diz a Polícia Civil.