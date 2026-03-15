Ele é o primeiro brasileiro a concorrer à premiação internacional como melhor ator.

A cerimônia do Oscar 2026 será transmitida nesta noite, de Los Angeles, nos Estados Unidos, e mobiliza cinéfilos em todo o país.

No Rio, o grupo Estação Net Rio pretende receber 2 mil pessoas para assistir à premiação gratuitamente nas salas de cinema de Botafogo, na zona sul. Antes disso, o espaço organiza um concurso de sósias, como forma de celebrar as indicações brasileiras ao Oscar.

Um dos concorrentes, Cássio Barcellos, de 23 anos, diz que decidiu concorrer apoiado por amigos, para quebrar um paradigma na família.

"Minha família toda é de artistas, meu pai é músico, minha mãe é escritora e minha irmã, confeiteira. Eu decidi fazer faculdade de economia", conta. Com o prêmio, ele quer experimentar o mundo artístico.

Pedro Eduardo Farroco, estudante de arqueologia, de 21 anos, decidiu tentar a sorte no concurso, além de compor a torcida por Wagner Moura, no cinema Estação Net Rio.

"Eu tinha uma roupa parecida com a que ele usa no filme, não acho que sou tão galã, mas algumas pessoas falam que estamos parecidos e eu falei: olha, vai ser divertido, vou participar", conta.