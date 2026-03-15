SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vereador e sua esposa foram encontrados mortos dentro de uma residência no interior do Paraná.

A Polícia Civil investiga uma suspeita inicial de feminicídio, seguido de suicídio. O caso ocorreu na zona rural de Boa Vista da Aparecida, no oeste paranaense, na manhã deste domingo (15).

Gilmar Frigo, 45, e Clarice Sartoro, 47, foram encontrados sem vida no interior da residência em que moravam. Equipes da Polícia Cientifica trabalham para identificar as causas das mortes.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. "De forma preliminar, a ocorrência está sendo tratada como possível caso de feminicídio seguido de suicídio, hipótese que será investigada ao longo do procedimento policial. Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço das investigações", informou a Polícia Civil do Paraná, em nota.

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida lamentou as mortes e decretou luto oficial de três dias. A administração informou que aguarda a conclusão das autoridades sobre o caso. Clarice era professora da rede municipal de ensino.

Frigo estava no meio do mandato como vereador. Ele foi eleito em 2024 e seguiria no cargo até 2028. Antes, ele construiu a vida trabalhando como motorista de ônibus. Clarice era reconhecida na cidade.