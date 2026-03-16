SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana do verão, que se encerra em 20 de março, começa com sol e tempo firme na capital paulista.

A manhã de segunda-feira (16) deve ser fresca, com temperaturas em torno de 17°C, mas o tempo firme e com poucas nuvens fará os termômetros se elevarem, chegando à máxima de 31°C durante a tarde.

No final da tarde, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, porém não há condição de chuva.

Na terça-feira (17), o sol aparece entre nuvens, com mínimas de 18°C e máximas de 30°C.

"O início da semana será de abertura de sol e tempo mais firme em grande parte do estado de São Paulo", diz a meteorologista Desirée Brandt, sócia-executiva da consultoria Nottus.

"Mas no sul do Brasil já está se formando uma nova frente fria, que vai avançar. A partir do meio da semana, deve voltar a aumentar a quantidade de nuvens, com possibilidade de chuva em grande parte do estado", acrescenta ela.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas ficarão altas, com pancadas de chuva isoladas, na maior parte do Brasil nesta segunda.

O ponto fora da curva deve ser Porto Alegre (RS), onde os termômetros devem chegar a 37°C devido à passagem de uma massa de ar quente pela região.

Também fará muito calor nas capitais do Rio de Janeiro (máxima de 33°C), Alagoas (máxima de 35°C) e Roraima (máxima de 36°C).

Na faixa que vai do Amazonas ao Espírito Santo, há previsão de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.