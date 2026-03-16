RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens de passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que operam entre o Maranhão e o Pará, terão internet a bordo a partir de julho, num modelo que segue uma fórmula praticada na aviação comercial.

O anúncio foi feito pela Vale, que administra a ferrovia, como parte da comemoração dos 40 anos do transporte de passageiros pela Carajás, celebrado nesta terça-feira (17).

Também foi confirmado pela mineradora que os trens passarão a ser diários no ano que vem entre São Luís e Parauapebas (PA). Atualmente, há três partidas semanais de cada ponta da ferrovia, que em 2025 transportou 419 mil passageiros, depois de obter seu recorde no ano anterior, com 423 mil.

A proposta é que os passageiros tenham acesso a navegação e mensagens com conexão 4G em todo o trecho de quase 900 quilômetros a partir de julho e, caso desejem, poderão adquirir um pacote mais completo, com acesso a streamings, por exemplo.

Quando o projeto teve início, só 14% da ferrovia contava com conectividade, e foram investidos R$ 250 milhões pela mineradora para a instalação de 49 torres em todo o trecho da Carajás, que corta 27 municípios dos dois estados ?23 do Maranhão e 4 do Pará.

O projeto contempla a abertura de sinal das torres, o que deverá beneficiar moradores da zona rural e prédios públicos como escolas e unidades de saúde no entorno da linha férrea.

A ferrovia completou no ano passado 40 anos de sua viagem inaugural, feita em 28 de fevereiro de 1985, mas inicialmente somente para cargas. O transporte de passageiros começou no ano seguinte.

Atualmente, para um passageiro pagar seus pedidos no vagão restaurante, a Vale utiliza a conexão via Starlink, de Elon Musk, já que a maior parte da viagem, que dura 16 horas de ponta a ponta, é feita sem conexão.

O sinal de internet é limitado principalmente ao entorno de cidades que estão entre as mais importantes da rota ?São Luís, Santa Inês, Açailândia, Marabá e Parauapebas. No total, há 15 pontos de parada no Pará e no Maranhão.

Importante corredor ferroviário para cargas nas regiões Norte e Nordeste, a ferrovia transporta principalmente minério de ferro, mas tem diversificado suas operações e também vê crescer a presença de grãos e combustíveis em seus vagões. No caso dos passageiros, em alta temporada, o trem chega a transportar 2.000 em cada viagem, o equivalente a 44 ônibus lotados.

TRENS DIÁRIOS

Trens de passageiros interestaduais, como é o caso do operado na Estrada de Ferro Carajás, são raridade no país. Além dele, há somente mais um que faz o transporte regular, o da Estrada de Ferro Vitória a Minas, também operado pela Vale e que percorre diariamente a rota entre Cariacica (ES) e Belo Horizonte.

Hoje, o Carajás tem três partidas semanais de São Luís e outras três da cidade paraense, cenário que mudará a partir do ano que vem, quando as operações passarão a ser diárias. A medida é parte do contrato de antecipação das concessões firmado entre a Vale e o governo federal em 2020.

Pelo mesmo motivo, a Vitória a Minas implantou neste ano o trem noturno nos meses de férias, o primeiro a operar à noite no país em três décadas.

As viagens a partir da capital do Maranhão acontecem atualmente às segundas, quintas e sábados, enquanto o trem parte de Parauapebas às terças, sextas e domingos. O trem não opera às quartas, para manutenção.