SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma ambulância e um carro deixou oito pessoas feridas na tarde de sábado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A ambulância bateu contra um veículo de passeio e tombou na sequência no meio da rua. Segundo a prefeitura municipal, o episódio ocorreu por volta das 13h na avenida Robert Kennedy, no bairro Assunção, em frente ao Clube Mesc.

O veículo de resgate carregava cinco pessoas, enquanto outras três estavam no carro. Todos os envolvidos ficaram feridos, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Apesar disso, só os que estavam na ambulância precisaram ser levados a unidades de saúde.

Um enfermeiro ficou mais gravemente ferido. O homem, 40, apresentou dor nas regiões cervical e torácica, além de ferimento na região frontal da cabeça, ainda conforme a direção da cidade. Ele precisou ser levado de helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital Estadual Mário Covas.

O UOL questionou a prefeitura se havia paciente na ambulância no momento do acidente. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 3º DP de São Bernardo. Ainda não está claro o que ocasionou a batida, que será investigada pela Polícia Civil.