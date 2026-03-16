SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 61 anos foi morta na noite de domingo (15) após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição da polícia contra criminosos em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.

Andréa Marins Dias voltava da casa dos pais quando foi atingida pelos disparos. A médica estava sozinha em seu carro, modelo Corolla Cross branco, e trafegava pela rua Palatinado foi morta.

Uma das suspeitas é de que o carro dela tenha sido confundido com o de criminosos. Polícia havia recebido denúncia de que estavam praticando roubos na região. Em resposta à TV Globo, a PM esclareceu que os agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) viram o suposto Corolla suspeito, um Jeep e uma moto. Os três veículos deixaram o local, dando início a uma perseguição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os policiais militares abordam o veículo da médica. Militares batem com um fuzil na porta da motorista para ela abrir a porta, mas ela já estava morta. O caso aconteceu por volta das 20h.

Ainda segundo a PM, tiros foram disparados contra os policiais, que revidaram. A Polícia Militar não informou de onde partiu o disparo que matou a médica.

Polícia lamentou a morte da médica e instaurou um procedimento interno para apurar os fatos. De acordo com a corporação, todos os policiais que faziam parte da equipe de agentes que efetuou a abordagem estavam utilizando câmeras corporais. "Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil", disse a PM.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga a morte de Andrea Marins Dias. A Polícia Civil esclareceu que a investigação está em andamento.

Andréa Marins era cirurgiã geral e oncológica. Ela trabalhava na área há 28 anos. Em publicações nas redes sociais, a mulher costumava falar sobre os cuidados femininos, tirando dúvidas e interagindo com os seguidores.