SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais prenderam neste domingo (15), na Bolívia, um brasileiro que estava foragido e é acusado de tráfico internacional de drogas e de liderar uma organização criminosa.

Douglas de Azevedo Carvalho, também conhecido como Mancha, foi localizado e preso em Santa Cruz de La Sierra. Ele estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol desde setembro de 2025.

Douglas era alvo de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Estadual de Minas Gerais. O nome dele também constava na lista de procurados do Programa Captura do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública). Ele será encaminhado para uma unidade prisional de Minas Gerais, onde permanecerá preso e à disposição da Justiça.

Mancha é réu em um processo sob acusação de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e por participação em organização criminosa. A ação tramita na 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte.

Prisão é de "suma importância", afirmou o delegado Álvaro Homero Huertas dos Santos. Ele ressaltou que Mancha é apontado pelas autoridades como chefe de uma organização criminosa voltada para o tráfico nacional e internacional de drogas.

Em nota, a defesa informou que Douglas foi capturado em virtude de mandado de prisão e que nada de ilícito foi encontrado com ele. "Não existe nenhuma condenação contra o mesmo, e a recaptura incorre apenas em falta administrativa", disse o advogado Fabiano Lopes.