SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa determinou o recolhimento de esmaltes em gel da Impala depois de a empresa responsável informar que os produtos têm uma substância que passou a ser proibida em cosméticos no Brasil.

Recolhimento foi determinado para linhas de esmalte em gel após a empresa comunicar a presença do composto TPO na fórmula. A medida atinge produtos fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA.

Decisão saiu no Diário Oficial da União hoje e, portanto, já está valendo. O recolhimento ocorre após uma resolução da Anvisa, de 30 de outubro de 2025, que atualizou a lista de substâncias proibidas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

Substância citada pela empresa é a INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO). Segundo o comunicado, alguns itens da marca têm o composto em suas formulações. O TPO foi classificado como tóxico para a reprodução humana com base em evidências de estudos em animais. Isso indica um risco presumido à saúde humana, embora tais efeitos ainda não tenham sido comprovados em estudos clínicos.

Lista inclui diferentes nomes comerciais para esmaltes em gel e um top coat da linha Gel Plus. A determinação abrange: Plus Gel Esmalte Impala gel (todos); Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos); Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos); Esmalte Gel Plus Impala (todos); e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos).

O UOL entrou em contato com a Mundial, responsável pela marca Impala. Até a publicação da reportagem, não havia retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.