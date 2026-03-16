CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um vereador e uma professora foram encontrados mortos neste domingo (15) dentro da casa onde viviam em Boa Vista da Aparecida, cidade com cerca de 8.000 habitantes localizada no oeste do Paraná.

O casal foi identificado como Gilmar Frigo, 45, e Clarice Sartoro Frigo, 47. Gilmar era vereador pelo PSD e Clarice era professora da rede municipal de ensino.

A Polícia Civil declarou à reportagem que, de forma preliminar, há suspeita de que Gilmar teria matado Clarice e depois cometido suicídio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato.

"De forma preliminar, a ocorrência está sendo tratada como possível caso de feminicídio seguido de suicídio, hipótese que será investigada ao longo do procedimento policial. Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço das investigações", disse a polícia em nota.

A Câmara de Boa Vista da Aparecida decretou luto oficial na Casa por oito dias pela morte do casal.

A prefeitura também decretou luto oficial por três dias. Em nota, o Executivo local afirmou que a comunidade está consternada e manifestou solidariedade aos familiares.

"Clarice integrava a rede municipal de ensino e deixa sua contribuição junto à comunidade escolar", acrescentou. O corpo da professora está sendo velado nesta segunda-feira (16).

O sepultamento do vereador ocorreu pela manhã.