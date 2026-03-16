RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um adolescente esfaqueou três colegas dentro de uma escola estadual em Barreiros, no litoral sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16).

O caso ocorreu na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva, no bairro dos Lotes.

O agressor foi contido por funcionários da escola e detido pela Polícia Militar.

Depois, foi levado para a delegacia na presença dos responsáveis legais e do Conselho Tutelar, para a adoção das medidas cabíveis. Segundo a Polícia Civil, o caso foi enquadrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

As vítimas são do sexo feminino e receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em publicação nas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que acompanha o caso. Segundo ela, a situação havia sido controlada, com as vítimas fora de perigo.

"Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência", disse.

Procuradas, a Secretaria de Educação de Pernambuco, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram questionadas sobre a ocorrência e sobre as circunstâncias do ataque. Até a última atualização desta reportagem, os órgãos não enviaram resposta.